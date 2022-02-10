Волгоград, 10 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Волгоградской области по данным на 10 февраля лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 21 478 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки выписаны 526 человек, скончались от осложнений 13 жителей.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждён 155 881 случай заболевания COVID-19, из них 1778 диагнозов установлено за прошедшие сутки. Выздоровели 128 304 жителя, зарегистрировано 6 099 летальных исходов.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки госпитализировано 364 новых ковид-пациентов.