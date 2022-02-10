В Черногории за сутки умерли два пациента с ковидом
Подгорица, 10 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки от последствий ковида скончались два человека, зарегистрировано 460 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.
В больнице
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За сутки выздоровели 684 пациента.
Проанализировано 2116 тестов на коронавирус.
Напомним, что в стране вакцинировано двумя дозами около 61% взрослого населения.