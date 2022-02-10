Подгорица, 10 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки от последствий ковида скончались два человека, зарегистрировано 460 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

За сутки выздоровели 684 пациента.

Проанализировано 2116 тестов на коронавирус.

Напомним, что в стране вакцинировано двумя дозами около 61% взрослого населения.