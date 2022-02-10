Подгорица, 10 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Два ковид-центра в Подгорице закрываются в связи с текущей эпидемиологической ситуацией и рационализацией рабочего процесса сотрудников, сообщает RTCG.

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Закрывается центр, где проводилась терапия, а также ковид-станция для тестирования Донья Горица перестанут работать с воскресенья, 13 февраля.

Закрытие связано со снижением числа активных случаев заболевания ковидом в столице.