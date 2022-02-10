Рига, 10 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Снижение официальных показателей новых ковид-заражений в Латвии связано в первую очередь с уменьшением числа проводимых тестов, сообщил латвийский портал bb.lv.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Так, в среду, 9 февраля, в Латвии было проведено 26 506 тестов на Covid-19, в то время как во вторник, 8 февраля, тестов было на 20% больше — 32 433. Как следствие, 9 февраля официальная статистика зафиксировала уменьшение количества инфицированных — 11 599 новых случаев против 11 835 днем ранее.

Число позитивных случаев по отношению к общему количеству протестированных составило 43.8%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей по-прежнему удерживается у рекордных показателей — 6 576.5.

Из заболевших 4 354 человека не были вакцинированы или не имели полной вакцинации и 7245 были вакцинированы. Получены сообщения о 9 умерших, из них 4 не были вакцинированы или не окончили курса вакцинации и 5 были вакцинированы.

В Латвии продолжается дискуссия о сроках снятия ковид-ограничений. Их отмену напрямую связывают с официальной статистикой по числу новых ковид-заражений.