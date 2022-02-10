Вашингтон, 10 февраля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Компания AstraZeneca впервые за десятилетия повысила годовой доход и спрогнозировала рост продаж на 2022 год, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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Ожидается, что в текущем году снизятся продажи вакцин от COVID-19. Однако компания прогнозирует, что её общий доход вырастет на несколько десятков процентов. Снижение продаж вакцин компания надеется компенсировать новыми препаратами против рака, болезней почек и других заболеваний.

Напомним, продажи AstraZeneca взлетели благодаря созданию вакцины от коронавируса, которую изначально продавали по себестоимости. Исследования выявили, что ревакцинация препаратом AstraZeneca также работает против штамма коронавируса «Омикрон».