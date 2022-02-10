Таллин, 10 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Количество нуждающихся в стационарном лечении коронавирусных пациентов в Эстонии сохраняется на высоком уровне, поэтому отменить требование о COVID-сертификатах с 21 февраля невозможно. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила на правительственной пресс-конференции, сообщила канцелярия кабинета министров.

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Ранее ожидалось, что, если по состоянию на 17 февраля 2022 года, в больницы в течение предыдущих десяти дней будет поступать в среднем меньше 25 коронавирусных пациентов в день, то правительство отменит требование COVID-сертификатов. Однако, по словам Каллас, уже сейчас понятно, что эта цифра не может быть достигнута.

«Количество пациентов с симптомами COVID-19 за последние десять дней составляет 39, и к 21 февраля мы никак не достигнем 25, это нужно понимать. Нагрузка на медицинскую систему очень велика: болеют как пациенты, так и персонал больниц», — аргументировала Каллас решение правительства.

Она выразила обеспокоенность тем фактом, что на фоне роста недовольства ковид-ограничениями резко упало число вакцинируемых людей.

«Большая проблема заключается в том, что все хотят быть хорошими людьми, которые приносят новости об упразднении ограничений. Это привело к тому, что темпы вакцинации замедлились, поскольку людям это кажется уже не обязательным в свете отмены ограничений. Но вакцинироваться надо, чтобы предотвратить болезнь», — подчеркнула Каллас.