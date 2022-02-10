Таллин, , 16:04 — REGNUM Действия эстонской полиции во время стычки с демонстрантами в центре Таллина 3 февраля были достойными, тогда как протестующие «провоцировали полицейских» и «вели себя постыдно». Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, выступая во время дискуссии в парламенте страны.

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По сообщению эстонского портала, objektiiv.ee, так она ответила на вопросы парламентария от оппозиции Мооники Хельме. Каллас призналась, что с тяжелым сердцем посмотрела видео с места событий, которые были опубликованы в соцсетях: «Полиция вела себя уважительно. То, как вели себя протестующие, как они провоцировали полицейских, было позорным».

Она добавила, что демонстрантов, вступивших в конфликт с полицейскими, можно было бы привлечь к ответственности за использование неподобающих выражений: «Нападая на эстонскую полицию, вы нападаете на Эстонское государство».

3 февраля 2022 года в Таллине прошла акция протеста «Теперь уж точно хватит! Маски прочь!» против ковид-ограничений и наступления властей на оппозицию и свободу слова. Мероприятие прошло по примеру похожей акции в Канаде и других странах мира. Полиция всячески ограничивала проход участников акции к месту ее проведения, были задержаны участники, против активных протестующих использовалась служебная собака.