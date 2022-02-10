Ереван, 10 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 7636 исследований на коронавирус, из которых 2842 показали положительный результат. Об этом 10 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

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Всего в стране выявили 399 727 носителей коронавируса. Из них 362 004 справились с инфекцией, в том числе 2548 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 28 040 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9673 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 7297 тестов на коронавирус 2811 были с положительным результатом. 3291 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали шесть случаев смерти.