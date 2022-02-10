Пекин, 10 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Сборная США по фристайлу выиграла смешанные командные соревнования по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщает ИА REGNUM.

Yarregion.ru Фристайл

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Американцы стали победителями финала, набрав по итогам трёх попыток 338,34 балла. Второе место заняла сборная Китая с 324,22 балла. Замкнула тройку команда Канады (290,98).

Российские фристайлисты завершили выступление на стадии первого финала.

Читайте также: Американская сноубордистка Ким выиграла золото Олимпиады в хафпайпе