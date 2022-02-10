Лондон, 10 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Принц Уэльский Чарльз, являющийся наследником британского престола, вновь заразился коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщается на официальной странице принца в соцсети Twitter.

Dan Marsh Принц Чарльз

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«Сегодня утром у принца Уэльского был выявлен положительный результат на COVID-19, и теперь он перешел на самоизоляцию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 73-летний принц расстроен из-за того, что не сможет посетить намеченные у него на сегодняшний день мероприятия и намерен перенести их на максимально возможное ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года тест на коронавирус британского принца Чарльз также показал положительный результат и тогда он перенес заболевания в легкой форме.