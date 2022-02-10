Париж, , 15:41 — REGNUM Служба общественного здравоохранения Франции зафиксировала 179 614 случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Это первый раз за месяц, когда суточный прирост носителей коронавируса во Франции составил ниже 200 000 случаев. Неделю ранее в стране за сутки выявили 315 363 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, во Франции преодолен барьер в 37 миллионов человек, прошедших ревакцинацию от коронавируса. С начала кампании вакцинации во Франции 80,3% населения страны получили хотя бы одну инъекцию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, за последние сутки от COVID-19 скончались 255 человек.

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