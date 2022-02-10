Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений
Москва, 10 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает возможным добиться прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом она сообщила по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Минские соглашения
«Я думаю, что прогресса добиться можно. Это можно сделать c помощью контактов России и НАТО», — сказала она.
Также Трасс призвала российские власти отвести войска от границы с Украиной.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются обмануть Россию в своих обязательствах по принципам неделимости безопасности, согласованным ранее в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).