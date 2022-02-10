Российская хоккеистка получила положительный результат ПЦР-теста на ОИ
Пекин, 10 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Российская хоккеистка Мария Печникова получила положительный результат теста на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщил журналистам главный тренер команды Евгений Бобарико.
Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»
«Положительный тест у Печниковой, её увезли в изоляционный отель», — сказал Бобарико.
Он отметил, что о положительном результате теста узнали вечером 9 февраля. Печникова переносит коронавирус бессимптомно.
Также он сообщил, что после заражения коронавирусом выписали Ольгу Сосину и Екатерину Николаеву, у которых тесты на показали положительные результаты по прилёте команды в Пекин.
Напомним, 12 февраля сборная России проведёт матч в рамках ¼ финала против команды Швейцарии. На групповом этапе российские хоккеистки заняли четвёртое место, одержав одну победу и потерпев три поражения.
Читайте также: Три российские хоккеистки получили положительные результаты ПЦР-тестов