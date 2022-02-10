Пекин, 10 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Российская хоккеистка Мария Печникова получила положительный результат теста на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщил журналистам главный тренер команды Евгений Бобарико.

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«Положительный тест у Печниковой, её увезли в изоляционный отель», — сказал Бобарико.

Он отметил, что о положительном результате теста узнали вечером 9 февраля. Печникова переносит коронавирус бессимптомно.

Также он сообщил, что после заражения коронавирусом выписали Ольгу Сосину и Екатерину Николаеву, у которых тесты на показали положительные результаты по прилёте команды в Пекин.

Напомним, 12 февраля сборная России проведёт матч в рамках ¼ финала против команды Швейцарии. На групповом этапе российские хоккеистки заняли четвёртое место, одержав одну победу и потерпев три поражения.

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