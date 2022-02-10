Тирана, 10 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Нападение России на Украин» могло бы повлиять на внутреннюю политику некоторых стран балканского региона, в том числе на политические процессы между Белградом и Приштиной. Такое мнение высказал 10 февраля министр обороны Албании Нико Пелеши в эфире телеканала Euronews.

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По словам албанского министра, возможное нападение России на Украину могло бы повлиять на политику Сербии и Боснии и Герцеговины.

«Я хотел бы размышлять об этом не как о военном конфликте, а как об эскалации напряженности под воздействием внутриполитической ситуации в таких странах, как Сербия, которые находятся под влиянием России. У нас есть кризисные точки, например — север Косово. Албания связана с конфликтом, который мог бы произойти в Косово, мы с ними», — процитировало издание «Газета экспресс» слова Пелеши.

При этом министр обороны Албании уточнил, что в данном случае он имеет в виду политические конфликты и срыв политических процессов.

Напомним, что ранее президент Черногории Мило Джуканович во время визита в Афины призвал Грецию помочь Западным Балканам в борьбе против «злокачественного влияния третьих стран в регионе».