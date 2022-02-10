Иерусалим, , 15:28 — REGNUM За сутки, 9 февраля, в Израиле зафиксированы 36 835 заражений коронавирусом, сообщает минздрав. Отмечается, что число новых случаев снижается. Так, накануне их было 37 559, 8 февраля — 43 852, 7 февраля — 52 600.

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Коэффициент заражений составляется 0,77.

В больницах проходят лечение 2525 пациентов, в тяжелом состоянии 1123, в критическом состоянии 344, на ИВЛ — 274 человека.

За сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом.

При населении порядка 9,3 млн привиты 6,1 млн жителей, ревакцинированы 4,45 млн.