Минск, 10 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Прибывавших из Белоруссии в Польшу нелегальных мигрантов отлавливали и расстреливали десятками, за это польские военные получали пиво. Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Минске заявил польский гражданин Эмиль Чечко, дезертировавший в декабре 2021 года из польской армии.

Gpk.gov.by Мигранты на белорусско-польской границе

Чечко ранее признавался в соучастии в убийствах. В ходе нынешней пресс-конференции он подтвердил, что лично расстреливал нелегалов.

Он вспомнил свой первый расстрел мигрантов — по его словам, акция состоялась 9 июня. За несколько дней в том месяце с его участием было несколько экзекуций, расстреливали примерно по 20 человек ежедневно. За казнями следили польские пограничники, стимулировавшие палачей из польской армии пивом, сообщил дезертир.

Всего же, поведал Чечко, расстреляно было около 700 мигрантов, незаконно пересекших белорусско-польскую границу и задержанных польскими пограничниками. На действиях белорусских пограничников польский дезертир внимания не акцентировал.

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Чечко заявил о готовности указать места захоронений расстрелянных нелегальных мигрантов. Он также назвал имена своих армейских коллег, участвовавших в расстрелах нелегалов.

Эмиль Чечко дезертировал из польской армии в декабре 2021 года. он нелегально перешёл польско-белорусскую границу и попросил политического убежища в Белоруссии. Заявления дезертира на белорусском государственном телевидении вызвали разную реакцию, преимущественно равнодушную, так как граждане постсоветской республики привыкли к фейкам госагитпропа. Не вызвало сенсации и обращение Чечко с заявлением о массовых убийствах на границе в Гаагу.

Пресс-конференцию Чечко организовал государственный «Центр «Системная правозащита», в которую трудоустроен обвинённый КГБ в терроризмеРоман Протасевич — фигурант громкого скандала вокруг лжеминирования борта ирландской авиакомпании Ryanair. Сотрудничество Протасевича со следствием позволило КГБ и МВД Белоруссии продолжить политические репрессии.

Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту 28 января напомнил о заявлениях Чечко и заявил: «Эти мерзавцы организовали охоту на людей! Охоту! В лесах бегали и расстреливали! Сотни — сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?»Ранее на эту тему: Хитрый ход Лукашенко: «террорист» Протасевич на острие атаки