Нижний Новгород, 10 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. После того как жителям Нижегородской области предоставили возможность дистанционно оформлять больничные листы, некоторые несознательные граждане стали делать это ради отдыха в течение недели. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Цитата из м/ф «Заяц-симулянт». реж Леонид Амальрик. 1967. СССР «Инвалид»

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В ведомстве отмечают, что не болеющих коронавирусом или ОРВИ нижегородцев, которые, несмотря на здоровое состояние, пытаются открыть больничный по телефону, зачастую выдаёт их голос.

Также в Нижегородском министерстве здравоохранения обратили внимание на рекордное количество звонков, поступающих на «горячую линию» по COVID-19, — к консультантам обратились уже более 36 тысяч нижегородцев.

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