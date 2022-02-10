Хет-трик Маннинена принёс сборной Финляндии по хоккею победу над Словакией
Пекин, 10 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 6:2.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сакари Маннинен (слева) с составе «Салавата Юлаева»
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В составе финской команды три шайбы забросил нападающий Сакари Маннинен, он стал автором первого хет-трика на Олимпиаде. Также у финнов дублем отметился Миро Аалтонен, ещё один гол забил Харри Песонен.
В составе сборной Словакии две шайбы забросил нападающий Юрай Слафковски.
Таким образом, сборная Финляндии вышла в лидеры группы С. На втором месте идёт команда Швеции, которая обыграла Латвию со счётом 3:2.