Москва, 10 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для подписания стратегически важных соглашений с Россией «по целому ряду актуальных вопросов». Об этом он сообщил 10 февраля на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с президентом Казахстана — трансляция»

«Будут подписаны важные соглашения. Вообще, настроен на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии, в союзнических взаимоотношениях», — сказал Токаев.

Он также поблагодарил Россию за поддержку во время массовых беспорядков, которые охватили ряд городов в Казахстане в январе. Глава республики подчеркнул важность прибытия миротворцев.

Токаев отметил, что миротворцы обеспечили прикрытие тыла, взяв под охрану стратегические объекты, а также оказали «психологическое устрашение» на бандитов, организовавших погромы.