Луганск, 10 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Киевские силовики перебросили в ряд населённых пунктов Донбасса военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад». Такие данные были получены разведкой Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 10 февраля на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Антон Микужис.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Он уточнил, что речь идёт о населённых пунктах Станица Луганская, Счастье, Крымское и Северодонецк. Именно в этих районах, по его словам, сосредоточены иностранные СМИ, которые координируются штатными офицерами подразделений сил информационно-психологических операций ВСУ. И это неслучайно, подчеркнул представитель Народной милиции.

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«Именно здесь нашей разведкой фиксируется нахождение групп украинского спецназа из состава отдельного центра специального назначения «Запад», прибывших для проведения провокаций», — сказал Микужис.

Также имеется информация о передаче украинскими волонтёрами в разведывательную роту 30-й механизированной бригады приборов бесшумной стрельбы для стрелкового оружия.

«В связи с этим украинские боевики получили в ряде районов возможность вести провокационный огонь по нашим позициям, таким образом, чтобы не быть зафиксированными наблюдателями СММ ОБСЕ», — добавил Микужис.

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