Москва, 10 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Международные террористы пытались в январе 2022 года провести государственный переворот в Казахстане. Об этом 10 февраля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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«Это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения государственного переворота. Сейчас идёт следствие, появляются первые результаты. К сожалению, произошло очень много жертв, я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших», — заявил Токаев.