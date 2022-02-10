Москва, 10 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Россия не хочет угрожать никому, наоборот, угрожают ей. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой британской дипломатии Лиз Трасс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог с Британией. Он назвал этот диалог «разговором немого с глухим».