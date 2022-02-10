Москва, 10 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский интересует западные страны только как инструмент для выведения России из состояния равновесия. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 10 февраля после переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Он отметил, что Зеленский призывает не паниковать, но западные коллеги, по всей видимости, видят в нём лишь «инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия». Никого не интересует, что думает украинский лидер.

Запад не интересуют и последствия для Украины, для её экономики и бюджета от «всей этой истерики», «всех этих всхлипываний и причитаний», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о стабильности украинской экономики вопреки «психологическому давлению» — «концентрации» у границ российских войск.

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