Варшава, , 14:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 10 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 42 095 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 262 человека.

В больницах по состоянию на 10 февраля находятся 19 456 пациентов с COVID-19. Из них 1 198 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 312 414 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 107 466 человек.