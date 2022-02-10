Бухарест, 10 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. На территорию Румынии прибыл второй конвой военной техники армии США, который будет размещен на одной из крупнейших румынских военных баз — «Михаил Когэлничану». Об этом 10 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

U.S. Air Force Американский танк

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Согласно официальной информации, в составе колонны — 10 грузовых платформ с боевыми машинами, включая танки и ракетные установки. Американская техника пересекла КПП «Нэдлак» на венгерско-румынской границе и взяла курс на базу «Михаил Когэлничану».

В общей сложности на указанной базе и некоторых других румынских военных объектах будут размещены около двух тысяч американских военнослужащих. Акция проходит в рамках очередной партнерской программы НАТО по обеспечению безопасности на восточных рубежах Североатлантического альянса.