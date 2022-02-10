Лондон, 10 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Благодаря усилиям Североатлантического альянса (НАТО) в настоящее время подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше, чем в 2014 году. Об этом 10 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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«Украинская армия, силы обороны теперь стали гораздо сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются», — сказал он.

Также генсек НАТО добавил, что и Великобритания, и другие страны — члены НАТО поддерживают ВСУ, «чтобы они могли защищаться» и назвал это «правом каждой нации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация, в настоящее время сложившаяся вокруг Украины, продолжает быть напряженной.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.