Джакарта, , 14:17 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 40 618 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 10 февраля в Индонезии выявлено 4 667 554 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 18 182 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4 234 510 человек.

За последние сутки от COVID-19 в Индонезии умерли 74 человека. Всего эпидемия унесла жизни 144 858 жителей Индонезии.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 288 186 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли в президентском дворце в Джакарте.

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