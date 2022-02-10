Белгород, 10 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Белгородской области по данным на 10 февраля за сутки госпитализировано 173 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение 435 человек, скончались от осложнения пять жителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Всего в Белгородской области подтверждено 96 660 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 83 504 человека, скончались 1 966 пациентов.

В региональном оперативном штабе уточнили, что продолжают лечение в стационарах 1 107 жителей, амбулаторно — 10 083 человека.

На вакцинацию за сутки подано 917 заявок, всего записались 1 056 065 белгородцев. Полный курс иммунизации прошли 976 539 жителей.