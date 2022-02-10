Новосибирск, 10 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области от коронавируса первым компонентом в общей сложности уже привито более 1,5 млн человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Alania.gov.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что полный курс вакцинации прошли свыше 1,4 млн новосибирцев.

По официальным данным, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже 992 подростка в возрасте от 12 до 17 лет.