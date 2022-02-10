Москва, 10 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Российские корабли передвигаются и совершают военные манёвры и в Чёрном море в соответствии с международным правом. Об этом 10 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ ДмитрийПесков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

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«Все военные манёвры и передвижения российских кораблей в акватории Чёрного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом», — сказал Песков.

Он добавил, что российские корабли не блокируют никакие передвижения торговых судов.

Ранее сообщалось, что российские военные корабли якобы заблокировали передвижения торговых кораблей в Чёрном и Азовских морях.