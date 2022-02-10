Москва, 10 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены санкции, а также блокировка «Северного потока — 2», заявила 10 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Великобритания и наши союзники в этом случае введут против России жесткие санкции, затрагивающие как отдельных лиц, так и институты. США ясно дали понять, что в этом случае проект «Северный поток — 2» не будет реализован», — сказала Трасс на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что пкончательное решение вопроса по газопроводу «Северный поток — 2» остается за Германией.

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