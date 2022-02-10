Новосибирск, 10 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области в настоящее время фиксируется сохранение тенденции увеличения случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге оперативного штаба сегодня, 10 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Большинство пациентов болеют в легкой форме, нуждаются только в амбулаторном сопровождении, — уточнила она. — В тоже время, фиксируем рост госпитализации, которая связана не с тяжёлыми пневмониями, а просто с ростом общего количества случаев заболеваемости».

Она рассказала, что как сортировочный госпиталь с сегодняшнего дня работает третья городская больница.