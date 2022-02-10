Москва, 10 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. У России нет и не было агрессивных планов в отношении Украины. Об этом 10 февраля заявил журналистам глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

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«У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц», — сказал он.

Также глава СВР добавил, что главной угрозой для Украины является внутренний конфликт между Киевом и Донецкой и Луганской Народными Республиками, единственным выходом из которого являются дипломатические переговоры.

При этом Нарышкин уточнил, что путем разрешения этого конфликта является реализация комплекса мер по выполнению Минских соглашений

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ситуация, в настоящее время сложившаяся вокруг Украины, продолжает быть напряженной.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.