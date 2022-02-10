Будапешт, 10 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Венгрия не согласится на размещение дополнительных войск Североатлантического альянса на своей территории на фоне российско-украинской напряжённости. Об этом в эфире телеканала Euronews заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

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«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. — Дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны».

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Министр пояснил, что на территории страны уже есть войска — «это венгерская армия и вооружённые силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Венгрии Тибор Бенке заявил, что Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения.