Новосибирск, 10 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 14 февраля под коронавирусный госпиталь перепрофилируют Обскую городскую больницу. Об этом в ходе брифинга оперштаба сегодня, 10 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

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По данным минздрава, на территории области сохраняется необходимый резерв коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день он составляет 30%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на сегодня, 10 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3496 новосибирцев, в том числе 192 ребёнка.