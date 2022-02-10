Москва, 10 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Россия и Великобритания не могут найти взаимопонимания по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессия. Великобритания

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"Вы знаете, мы сегодня подробно об этом говорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается», — заявил Лавров.

«Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на такую неподготовленную почву. Это примерно так же, как говорят, что Россия ждёт, когда замёрзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот, мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую не ложились факты, отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили, напоминая о подробнейших разъяснениях, которые давал президент Путин и другие наши представители», — указал он.

По его впечатлениям, британские коллеги оказались «либо не знакомы с этими разъяснениями, либо их полностью игнорировали».