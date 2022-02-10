Москва, 10 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

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«Пока об этом речи не идёт. Президенты могут весьма оперативно решить созвониться», — сказал Песков.

Он отметил, что пока точной даты нет, но звонок может достаточно оперативно появиться в графике президента.