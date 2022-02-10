Москва, 10 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. На выплаты больничных правительство России дополнительно направит свыше 76,5 млрд рублей. Об этом 10 февраля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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На заседании правительства он отметил, что в связи с распространением коронавируса стало больше людей, которые уходят на больничный. Поэтому на выплаты пособий по листам нетрудоспособности за февраль и первую половину марта будет дополнительно направлено свыше 76,5 млрд рублей.

«Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», — заявил Мишустин в ходе заседания.