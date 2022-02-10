Бухарест, 10 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Румынии выявили 26 446 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как утверждают медики, в целом по стране наметился спад распространения инфекции, однако в масштабах отдельных населенных пунктов подобные показатели остаются высокими. Наибольшее число зараженных коронавирусом граждан отмечено в Бухаресте, Констанце, Яссах и других крупных городах Румынии. Сообщается о 139 случаях смерти.

В связи с прогнозами неблагоприятного развития ситуации румынский минздрав в очередной раз обратился к жителям Румынии с призывом срочно пройти вакцинацию от COVID-19.

По состоянию на 10 февраля общее число выявленных жителей Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,48 млн. Из них в стране скончались 61 092 человек.