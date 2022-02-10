Париж, 10 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Ситуация, в настоящее время сложившаяся вокруг Украины, продолжает быть напряженной. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

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«Ситуация очень серьезная. Силы, сосредоточенные Россией, позволяют начать наступление, и это реальность», — сказал он.

При этом Ив Ле Дриан указал, что решение о якобы возможном «вторжении» России на Украину Москвой еще не принималось.

Также глава МИД Франции выступил с утверждением, что Россия не прекратила якобы ведущиеся ею военные приготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что окончательное решение вопроса по газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2) остается за Германией.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.