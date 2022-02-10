Сеул, 10 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 10 февраля встречу с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, с которым обсудил пути развития и укрепления сотрудничества, а также ситуацию в регионе и в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По их словам, стороны выразили надежду на проведение двустороннего саммита по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, сошлись во мнении относительно необходимости углубления двусторонних отношений, а также договорились продолжить тесные консультации по данному вопросу.

Чон Ый Ён также призвал правительство Вьетнама оказать поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Буй Тхань Шон призвал к возобновлению регулярных авиарейсов между странами и взаимному признанию сертификатов о прививках.