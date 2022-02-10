Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили почти 3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 февраля.

Permkrai.ru Вакцинация

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В настоящее время участниками вакцинации стали 2 млн 19,47 тыс. человек (+ 1496 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 1 млн 970,67 тыс. человек (+ 2875 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область выполнила план вакцинации взрослого населения от COVID-19 почти на 74,5%. Об этом днём ранее сообщил донской губернатор Василий Голубев. С учётом иммунной прослойки в регионе вакцинировано 91,3%, отметил он. Ревакцинацию прошли 385,6 тыс. человек (более 45% от числа привитых).