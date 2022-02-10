Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 4067 человек, выздоровели 1249 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 февраля.

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Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (1295), Шахтах (158), Таганроге (144), Волгодонске (136), Азовском районе (130), Новошахтинске (115), Батайске и Сальском районе (по 100). Чуть более 15% новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, почти 18% — дети.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 14 человек.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 249 480 заражений коронавирусом, вылечились 194 495 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 130 человек.