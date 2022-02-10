Москва, 10 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Россия и Великобритания разошлись в оценке того, как следует реализовывать Минские договорённости и роли Украины в этом процессе. Об этом 10 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференция по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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«Здесь у нас всё-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как так можно трактовать иначе, чем как это всё записано чёрным по белому», — заявил Лавров.