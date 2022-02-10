Москва, 10 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Российская сторона подготовила основные контуры ответа на реакцию США по предложениям о гарантиях безопасности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 10 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, основные контуры уже готовы, но позднее ответ сформулирует глава государства. Президент России Владимир Путин ранее сам заявил, что проинформировал французского лидера Эммануэля Макрона об «основном видении» российской стороны, напомнил Песков.

«Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства — тогда, когда он посчитает это необходимым», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января США и Североатлантический альянс передали России письменные ответы на предложения о гарантиях безопасности, направленные им в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин 1 февраля заявил, что Москва внимательно анализирует эти ответы, но уже понятно, что в Вашингтоне и Брюсселе проигнорировали принципиальные российские озабоченности.

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