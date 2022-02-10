Варшава, 10 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) «несправедливо обвинила Польшу в подготовке провокации на Донбассе, которая должна привести к эскалации ситуации на Украине». Об этом сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Один из мятежников на Донбассе распространяет информацию, якобы там появились польские наемники, присутствие которых нарушает международное право и может привести к масштабной войне. Чистой воды фейк. Никаких польских мятежников там нет. Мы расцениваем распространение этой дезинформации как информационную войну против Польши», — отметил он.

Напомним, ранее о прибытии военных из Польши на подконтрольную Киеву часть Донбасса заявили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил вооруженных сил Украины польских наемников», — говорится в сообщении ведомства.