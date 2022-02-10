Киев, 10 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Донбассе сохраняется тенденция к ограничению деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом по итогам очередного заседания Трёхсторонней контактной группы, которое состоялось 9 февраля на уровне глав делегаций, заявил представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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«Что касается самой миссии, то тенденция к усилению ограничений её деятельности сохраняется, — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте организации. — Возможность миссии предоставлять объективную информацию способствует нашим обсуждениям, а также составляет фактическую основу нашей работы».

Он также добавил, что «его опечалило известие о первой жертве среди гражданского населения в этом году», о которой сообщила СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе ТКГ по безопасности.

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Также рабочие группы в ходе заседания обсудили ряд вопросов, связанных с политическим урегулированием конфликта, открытием двух новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области и освобождением лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, а также рассмотрели вопросы, связанные с водоснабжением и окружающей средой.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 2 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Народной милиции Луганской Народной Республики неоднократно заявляли о том, что ВСУ с помощью радиоэлектронных станций осуществляют подавление сигналов каналов управления беспилотников миссии ОБСЕ, также предпринимаются попытки сбить дроны миссии. Отмечается, что цель ВСУ — недопущение вскрытия наблюдателями размещенной на линии соприкосновения украинской военной техники.