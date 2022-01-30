Луганск, , 18:39 — REGNUM Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах сел Клиновое и Семигорье (Донбасс) использовали представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 января сообщает «Луганский Информационный Центр» со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВСУ) с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель ВСУ — недопущение вскрытия наблюдателями размещенной в районах сел Клиновое и Семигорье военной техники ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил журналистам, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения в Донбассе военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад».