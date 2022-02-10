Лондон, 10 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили, находящегося с рабочим визитом в Лондоне, принял советник премьер-министра Великобритании по международным отношениям Дэвид Куэрри. Об этом сообщает пресс-служба грузинского парламента.

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«Мы ознакомили советника с видением того, с какими рисками связана текущая ситуация вокруг Украины с точки зрения Грузии, и что это повлияет на безопасность нашей страны», — сообщил Папуашвили пресс-службе.

По его словам, Куэрри заверил грузинскую делегацию, что Грузия останется в центре внимания Лондона, так как в Великобритании видят «риски безопасности» в этой стране и вокруг неё. Также в Великобритании традиционно пообещали поддерживать стремление Грузии войти в НАТО.

Стоит отметить, глава МИД Великобритании Лиз Трасс 9 февраля прибыла в Москву. Она заявила, что прибыла для урегулирования ситуации вокруг Украины.