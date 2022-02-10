Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 89. По данным оперштаба на 10 февраля госпитализированы 562 человека. Тогда как днем ранее — 651. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Излечились от COVID-19 еще 835 пациентов. В общей сложности в регионе ковид победили 199 189 граждан.

За 9 февраля в области обнаружили 5510 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались 11 человек. Это на один летальный исход меньше, чем днем ранее.